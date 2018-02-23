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Американський фрістайліст Уайз став двократним олімпійським чемпіоном

Американський фрістайліст Уайз став двократним олімпійським чемпіоном

Київ • УНН

 • 8974 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Американець Девід Уайз став олімпійським чемпіоном в змаганні фрістайлістів дисципліни хафпайп на Олімпіаді, яка проходить у Південній Кореї, повідомляє УНН з посиланням на сайт змагань.

Уайз набрав 97,2 бали і з таким показником йому не було рівних. Срібна медаль дісталася його співвітчизникові Алексу Феррейрі з 96,4 пунктами, а “бронза” у Ніко Портеуса (94,8) з Нової Зеландії.

Примітно, що “срібний” та бронзовий призери Сочі цього разу залишились без нагород. Канадець Майк Ріддл став шостим, а бронзовий призер — француз Кевін Ролланд став одинадцятим.

Варто зазначити, що 16-річний Портеус став наймолодшим фрістайлістом в історії, який завоював медаль на ОІ.

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