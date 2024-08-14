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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Американский солдат продавал секреты Китаю

Американский солдат продавал секреты Китаю

Киев  •  УНН

14 августа 2024, 00:02  •  7123 просмотра

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Аналитик военной разведки США признал себя виновным в продаже военных секретов Китаю. Его арестовали на базе в Кентукки за передачу информации об обороне и вооружении США лицу из Гонконга.

Аналитик военной разведки США признал себя виновным в продаже военных секретов Китаю. Об этом сообщает министерство юстиции США, передает УНН.

Детали

Аналитика разведки арестовали на военной базе Форт Кэмпбелл в Кентукки в марте 2024 года.

Он по предварительным данным продал секреты человеку, живущему в Гонконге, включая информацию об обороне и технические данные о системах вооружений США.

У Швейцарії затримали ексдипломата за шпигунство на користь Китаю9 августа 2024, 01:05 • 37243 просмотра

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаКриминал и ЧПНовости Мира
ministerstvo-yustitsii-soedinennikh-shtatov-amerikiМинистерство юстиции Соединенных Штатов Америки
gonkongГонконг
kitaiКитай
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