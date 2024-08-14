Американский солдат продавал секреты Китаю
Киев • УНН
Аналитик военной разведки США признал себя виновным в продаже военных секретов Китаю. Его арестовали на базе в Кентукки за передачу информации об обороне и вооружении США лицу из Гонконга.
Аналитик военной разведки США признал себя виновным в продаже военных секретов Китаю. Об этом сообщает министерство юстиции США, передает УНН.
Детали
Аналитика разведки арестовали на военной базе Форт Кэмпбелл в Кентукки в марте 2024 года.
Он по предварительным данным продал секреты человеку, живущему в Гонконге, включая информацию об обороне и технические данные о системах вооружений США.
У Швейцарії затримали ексдипломата за шпигунство на користь Китаю9 августа 2024, 01:05 • 37243 просмотра
Эксклюзив
Легализация рейдерского захвата музея в Пирогово: готовится жалоба в Верховный Суд
Эксклюзив
Минкульт не получал реакции от мэра Рима на призыв отменить выступления нетребко - Карандеев
Эксклюзив
Помощь с работой, жильем и даже с досугом: в Броварах разрабатывают комплексную программу поддержки ВПЛ
Эксклюзив
Политолог раскритиковал идею создания экспертного учреждения при НАБУ - это усилит хаос в государственном управлении
Эксклюзив
Рост цен на крупы и муку за год будет на уровне 5-8% - эксперт
Эксклюзив
Дело главного юриста НБУ. Следователи должны выяснить, были ли нарушения закона системными
Эксклюзив
Эксперты КНИИСЭ уверены, что недавние удары по Киевщине враг наносил именно северокорейскими ракетами - Минюст
Эксклюзив