Американский солдат продавал секреты Китаю

Аналитик военной разведки США признал себя виновным в продаже военных секретов Китаю. Об этом сообщает министерство юстиции США, передает УНН.

Детали

Аналитика разведки арестовали на военной базе Форт Кэмпбелл в Кентукки в марте 2024 года.

Он по предварительным данным продал секреты человеку, живущему в Гонконге, включая информацию об обороне и технические данные о системах вооружений США.

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