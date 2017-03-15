Американские ученые нашли неизвестных морских существ в Океании
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. У берегов Американского Самоа исследователи обнаружили морских существ, которые до сих пор были неизвестны науке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Голос Америки.
Ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований при наблюдении за морским дном вблизи Американского Самоа наткнулись на неизвестных морских существ.
Некоторые из них обитают на глубине около 3000 метров.
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Морские жители, по словам океанологов, имеют разнообразную форму, окраску и особенности существования.
Как сообщал УНН, с помощью микроскопа ученые сфотографировали древних морских фораминифер.