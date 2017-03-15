Американські вчені знайшли невідомих морських істот в Океанії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Біля берегів Американського Самоа дослідники виявили морських істот, які досі були невідомими науці. Про це повідомляє УНН з посиланням на Голос Америки.
Вчені з Національного управління океанічних та атмосферних досліджень під час спостереження за морським дном поблизу Американського Самоа наштовхнулися на досі невідомих морських істот.
Деякі з них мешкають на глибині близько 3000 метрів.
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Морські жителі, за словами океанологів, мають різноманітну форму, забарвлення та особливості існування.
Як повідомляв УНН, за допомогою мікроскопа вчені сфотографували древніх морських форамініфер.