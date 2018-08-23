Американские эксперты заявили о прекращении демонтажа полигона Сохэ в КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. КНДР приостановила работы по демонтажу объектов на испытательном ракетном полигоне Сохэ на западе страны. Об этом сообщила базирующаяся в Вашингтоне исследовательская группа 38 North при Университете имени Джонса Хопкинса, передает УНН.
Согласно опубликованному на ее сайте анализу спутниковых снимков, в период с 3 августа “на испытательном стенде и стартовой площадке не произошло видимых операций по демонтажу”. По мнению экспертов, то же самое касается вертикального стенда для испытания двигателей, значительная часть которого была разобрана в июле. Сейчас элементы конструкции так и остаются лежать на земле.
Исследовательская группа не зафиксировала никаких изменений в структуре стартовой площадки и расположенных рядом зданий. При этом 38 North отмечает, что количество грузовиков на полигоне несколько уменьшилось по сравнению с июлем.
В прошлом месяце американские эксперты публиковали отчет, согласно которому КНДР проводила работы по демонтажу здания, использовавшегося для сборки ракет-носителей. Аналогичная операция проводилась и на испытательном стенде для двигателей баллистических ракет.
Испытательный полигон Сохэ (Тончхан-ни), также называемый космодромом, находится в холмистой местности недалеко от границы с Китаем, в 200 км к северо-западу от Пхеньяна и в 70 км к западу от крупного ядерного центра в Йонбене. 7 февраля 2016 года со стартовой площадки на полигоне Сохэ был осуществлен запуск ракеты-носителя со спутником “Кванменсон-4”.
Как сообщал УНН, в МАГАТЭ не нашли подтверждений ядерного разоружения КНДР.