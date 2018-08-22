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MIM-104 Patriot

У МАГАТЕ не знайшли підтверджень ядерного роззброєння КНДР

Київ • УНН

 • 9162 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) не знайшло підтверджень щодо припинення ядерної програми Північної Кореї. Про це йдеться в доповіді МАГАТЕ від 20 серпня, передає УНН.

У МАГАТЕ не знайшли підтверджень ядерного роззброєння КНДР

"Продовження і подальший розвиток ядерної програми КНДР та пов'язані з нею заяви КНДР викликають серйозне занепокоєння", - йдеться в звіті.

Так, фахівці агентства зафіксували роботу радіохімічної лабораторії в період з кінця квітня до початку травня поточного року.

Крім того, у МАГАТЕ повідомили про ознаки продовження експлуатації експериментальної АЕС і заводу зі збагачення урану з серпня минулого року.

Звіт буде представлений на засіданні ради МАГАТЕ у наступному місяці.

Як повідомляв УНН, раніше міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив журналістам, що у нього немає даних про те, що Пхеньян почав робити кроки по реалізації програми ядерного роззброєння.

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