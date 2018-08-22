В МАГАТЭ не нашли подтверждений ядерного разоружения КНДР
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не нашло подтверждений о прекращении ядерной программы Северной Кореи. Об этом говорится в докладе МАГАТЭ от 20 августа, передает УНН.
"Продолжение и дальнейшее развитие ядерной программы КНДР и связанные с ней заявления КНДР вызывают серьезное беспокойство", - говорится в отчете.
Так, специалисты агентства зафиксировали работу радиохимической лаборатории в период с конца апреля до начала мая текущего года.
Кроме того, в МАГАТЭ сообщили о признаках продолжения эксплуатации экспериментальной АЭС и завода по обогащению урана с августа прошлого года.
Отчет будет представлен на заседании совета МАГАТЭ в следующем месяце.
Как сообщал УНН, ранее министр обороны США Джеймс Маттис заявил журналистам, что у него нет данных о том, что Пхеньян начал делать шаги по реализации программы ядерного разоружения.