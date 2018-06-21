Немає ніяких ознак, що КНДР розпочала програму ядерного роззброєння - Меттіс
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. Міністр оборони США Джеймс Меттіс заявив журналістам, що у нього немає даних про те, що Пхеньян почав робити кроки по реалізації програми ядерного роззброєння. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Guardian.
"Поки немає ніякої інформації про те, що КНДР приступила до ядерної програми роззброєння. І я не думаю, що якісь кроки з цього питання будуть зроблені найближчим часом", - сказав він.
За його словами, швидше за все США і КНДР на наступному тижні почнуть нові переговори з цього питання.
Як повідомляв УНН, зняття санкції США проти Північної Кореї можливо тільки після повної денуклеаризації. Про це заявив Держсекретар США Майк Помпео.