Нет никаких признаков, что КНДР начала программу ядерного разоружения – Мэттис
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил журналистам, что у него нет данных о том, что Пхеньян начал предпринимать шаги по реализации программы ядерного разоружения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.
"Пока нет никакой информации о том, что КНДР приступила к ядерной программе разоружения. И я не думаю, что какие-то шаги по этому вопросу будут предприняты в ближайшее время", - сказал он.
По его словам, скорее всего США и КНДР на следующей неделе начнут новые переговоры по этому вопросу.
Как сообщал УНН, снятие санкции США против Северной Кореи возможно только после полной денуклеаризации. Об этом заявил Госсекретарь США Майк Помпео.