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Американські експерти заявили про припинення демонтажу полігону Сохе в КНДР

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. КНДР призупинила роботи з демонтажу об’єктів на випробувальному ракетному полігоні Сохе на заході країни. Про це повідомила базується у Вашингтоні дослідницька група 38 North при Університеті імені Джонса Хопкінса, передає УНН.

Американські експерти заявили про припинення демонтажу полігону Сохе в КНДР

Відповідно до опублікованого на її сайті аналізу супутникових знімків, в період з 3 серпня “на випробувальному стенді і стартовому майданчику не відбулося видимих операцій по демонтажу”. На думку експертів, те ж саме стосується вертикального стенду для випробування двигунів, значна частина якого була розібрана в липні. Зараз елементи конструкції так і залишаються лежати на землі.

Дослідницька група не зафіксувала жодних змін в структурі стартового майданчика і розташованих поруч будинків. При цьому 38 North зазначає, що кількість вантажівок на полігоні дещо зменшилась в порівнянні з липнем.

Минулого місяця американські експерти публікували звіт, згідно з яким КНДР проводила роботи по демонтажу будівлі, що використовувався для збірки ракет-носіїв. Аналогічна операція проводилася і на випробувальному стенді для двигунів балістичних ракет.

Випробувальний полігон Сохе (Тончхан-ні), також званий космодромом, знаходиться в горбистій місцевості недалеко від кордону з Китаєм, в 200 км на північний захід від Пхеньяна і в 70 км на захід від великого ядерного центру в Йонбені. 7 лютого 2016 року з стартового майданчика на полігоні Сохе був здійснений запуск ракети-носія з супутником “Кванменсон-4”.

Як повідомляв УНН, у МАГАТЕ не знайшли підтверджень ядерного роззброєння КНДР.

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