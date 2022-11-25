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Американское агентство USAID предоставляет Украине 80 генераторов

Американское агентство USAID предоставляет Украине 80 генераторов

Киев • УНН

 • 1615750 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Агентство США по международному развитию (USAID) предоставляет Украине 80 генераторов для поддержки электроснабжения. Об этом в своем Твиттере сообщила посол Соединенных Штатов в Украине Бриджит Бринк, передает УНН.

Цитата

«В то время как россия пытается отключить свет, USAID предоставляет 80 генераторов, чтобы поддерживать электроснабжение. Эта помощь является лишь частью ответа США на жестокие и постоянные атаки россии на критическую инфраструктуру Украины, в то время как мы продолжаем оставаться с Украиной», – написала Бринк.

В то время как Россия пытается отключить свет, @USAIDUkraine предоставляет 80 генераторов, чтобы поддерживать электроснабжение. Эта помощь является лишь частью ответа на жестокие и постоянные атаки России на критическую инфраструктуру, в то время как мы продолжаем #StandWithUkraine pic.twitter.com/Gc15M4165A

— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 25, 2022

Напомним

Франция отправила в Украину 100 мощных генераторов, чтобы помочь справиться с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Украинские Национальные Новости

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