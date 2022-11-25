Американське агентство USAID надає Україні 80 генераторів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) надає Україні 80 генераторів для підтримки електропостачання. Про це у своєму Твіттері повідомила посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк, передає УНН.
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«В той час, як росія намагається відключити світло, USAID надає 80 генераторів, щоб підтримувати електропостачання. Ця допомога є лише частиною відповіді США на жорстокі й постійні атаки росії на критичну інфраструктуру України, в той час, як ми продовжуємо залишатися з Україною», – написала Брінк.
В той час, як Росія намагається відключити світло, @USAIDUkraine надає 80 генераторів, щоб підтримувати електропостачання. Ця допомога є лише частиною відповіді на жорстокі й постійні атаки Росії на критичну інфраструктуру, в той час, як ми продовжуємо #StandWithUkraine pic.twitter.com/Gc15M4165A— Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) November 25, 2022
Нагадаємо
Франція відправила в Україну 100 потужних генераторів, щоб допомогти впоратися з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі.