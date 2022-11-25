Франція передала Україні 100 потужних генераторів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Франція відправила в Україну 100 потужних генераторів, щоб допомогти впоратися з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це у Twitter повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, інформує УНН.
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"Щоб допомогти населенню вистояти, Франція надсилає в Україну 100 потужних генераторів, в той час як росія хоче зробити зиму зброєю війни. 100 французьких генераторів прямують до України. Нагадаємо, що удари по цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами", – написала Колонна.
Pour aider la population à tenir, la France envoie 100 générateurs de forte puissance en #Ukraine, alors que la Russie veut faire de l’hiver une arme de guerre.
100 generators are on their way to Ukraine . Reminder: strikes against civilian infrastructures are war crimes. https://t.co/fcK9dkaqE0 pic.twitter.com/6sl8U4S5UU
Додамо
Найбільші міста Європи подарують Україні електрогенератори та трансформатори, щоб допомогти пережити руйнівні російські обстріли.