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Франція передала Україні 100 потужних генераторів

Франція передала Україні 100 потужних генераторів

Київ • УНН

 • 663543 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Франція відправила в Україну 100 потужних генераторів, щоб допомогти впоратися з наслідками російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Про це у Twitter повідомила міністр закордонних справ Франції Катрін Колонна, інформує УНН.

Цитата

"Щоб допомогти населенню вистояти, Франція надсилає в Україну 100 потужних генераторів, в той час як росія хоче зробити зиму зброєю війни. 100 французьких генераторів прямують до України. Нагадаємо, що удари по цивільній інфраструктурі є воєнними злочинами", – написала Колонна.

Pour aider la population à tenir, la France envoie 100 générateurs de forte puissance en #Ukraine, alors que la Russie veut faire de l’hiver une arme de guerre.
100  generators are on their way to Ukraine . Reminder: strikes against civilian infrastructures are war crimes. https://t.co/fcK9dkaqE0 pic.twitter.com/6sl8U4S5UU

— Catherine Colonna (@MinColonna) November 25, 2022

Додамо

Найбільші міста Європи подарують Україні електрогенератори та трансформатори, щоб допомогти пережити руйнівні російські обстріли.

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