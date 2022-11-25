Франция передала Украине 100 мощных генераторов
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Франция отправила в Украину 100 мощных генераторов, чтобы помочь справиться с последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом в Twitter сообщила министр иностранных дел Франции Катрин Колонна, информирует УНН.
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"Чтобы помочь населению выстоять, Франция отправляет в Украину 100 мощных генераторов, в то время как россия хочет сделать зиму оружием войны. 100 французских генераторов направляются в Украину. Напомним, что удары по гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями", – написала Колонна.
Pour aider la population à tenir, la France envoie 100 générateurs de forte puissance en #Ukraine, allo que la Russie veut faire de l’hiver une arme de guerre.
100 generators are on their way to Ukraine. Reminder: strikes proti civilian infrastructures are war crimes. https://t.co/fcK9dkaqE0pic.twitter.com/6sl8U4S5UU
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Крупнейшие города Европы подарят Украине электрогенераторы и трансформаторы, чтобы помочь пережить разрушительные российские обстрелы.