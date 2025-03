Франция передала Украине 100 мощных генераторов

Цитата

"Чтобы помочь населению выстоять, Франция отправляет в Украину 100 мощных генераторов, в то время как россия хочет сделать зиму оружием войны. 100 французских генераторов направляются в Украину. Напомним, что удары по гражданской инфраструктуре являются военными преступлениями", – написала Колонна.

Pour aider la population à tenir, la France envoie 100 générateurs de forte puissance en #Ukraine, allo que la Russie veut faire de l’hiver une arme de guerre.

100 generators are on their way to Ukraine. Reminder: strikes proti civilian infrastructures are war crimes. https://t.co/fcK9dkaqE0pic.twitter.com/6sl8U4S5UU

—Catherine Colonna (@MinColonna) November 25, 2022

Добавим

Крупнейшие города Европы подарят Украине электрогенераторы и трансформаторы, чтобы помочь пережить разрушительные российские обстрелы.