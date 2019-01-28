Американка потратит лотерейный выигрыш на клюшки для гольфа
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. Жительница американского штата Коннектикут выиграла 20 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя победительницы - Лилиан Пероне. Она покупает лотерейные билеты довольно часто.
"Как правило, я покупаю билеты на игру "10X Cash". Но в тот знаменательный день продавец убедил меня купить билет на игру "20X Cash". Он сказал, что уверен, что именно этот билет выигрышный. И это оказалась правда", - рассказала американка.
Победительница планирует потратить выигрыш на новый набор клюшек для гольфа.
"Также, я собираюсь собрать свою семью за праздничным столом, чтобы поздравить моего брата с Днем рождения", - рассказала она.
Напомним, один из победителей популярной украинской лотереи "Лото-Забава" Александр Сивак решил потратить свой трехмиллионный выигрыш на жилье, путешествия и семью.