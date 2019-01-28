Американка витратить лотерейний виграш на ключки для гольфу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. Жителька американського штату Коннектикут виграла 20 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я переможниці - Ліліан Пероне. Вона купує лотерейні білети досить часто.
"Як правило, я купую білети на гру "10X Cash". Але у той знаменний день продавець переконав мене купити білет на гру "20X Cash". Він сказав, що впевнений, що саме цей білет виграшний. І це виявилося правдою", - розповіла американка.
Переможниця планує витратити виграш на новий набір ключок для гольфу.
"Також, я збираюся зібрати свою сім'ю за святковим столом, щоб привітати мого брата з Днем народження", - розповіла вона.
Нагадаємо, один з переможців популярної української лотереї "Лото-Забава" Олександр Сивак вирішив витратити свій тримільйонний виграш на житло, подорожі та сім'ю.