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Американка витратить лотерейний виграш на ключки для гольфу

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Жителька американського штату Коннектикут виграла 20 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.

Ім'я переможниці - Ліліан Пероне. Вона купує лотерейні білети досить часто.

"Як правило, я купую білети на гру "10X Cash". Але у той знаменний день продавець переконав мене купити білет на гру "20X Cash". Він сказав, що впевнений, що саме цей білет виграшний. І це виявилося правдою", - розповіла американка.

Переможниця планує витратити виграш на новий набір ключок для гольфу.

"Також, я збираюся зібрати свою сім'ю за святковим столом, щоб привітати мого брата з Днем народження", - розповіла вона.

Нагадаємо, один з переможців популярної української лотереї "Лото-Забава" Олександр Сивак вирішив витратити свій тримільйонний виграш на житло, подорожі та сім'ю.

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