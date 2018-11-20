Американка постирала выигрышный лотерейный билет
Киев • УНН
КИЕВ. 20 ноября. УНН. Американка приобрела несколько лотерейных билетов Mega Millions в начале октября текущего года, но когда пришло время сверять – найти их не смогла, передает УНН со ссылкой на UPI.
Спустя месяц американка обнаружила один из билетов среди выстиранного белья.
"Я решила сверить номера билета. Оказалось, что я выиграла 10 тыс. долл.", - вспоминает она.
Победительница планирует потратить выигрыш на покупку подарков к Рождеству и ко дню рождения сына.
Напомним, практика показывает, что большую часть денег от выигрышей в лотереи новоиспеченные миллионеры Украины тратят на покупку жилья, авто или отдых.
Также многие инвестируют в будущее детей или внуков. Например, киевлянин Валерий Садовенко решил потратить выигранный в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на ремонт своей квартиры и квартиры дочери, а все, что останется, - отложит внучке на будущее.