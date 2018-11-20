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Американка випрала виграшний лотерейний білет

Американка випрала виграшний лотерейний білет

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Американка придбала кілька лотерейних білетів Mega Millions на початку жовтня поточного року, але коли прийшов час звіряти - знайти їх не змогла, передає УНН з посиланням на UPI.

За місяць американка виявила один з білетів серед випраної білизни.

"Я вирішила звірити номери білета. Виявилося, що я виграла 10 тис. дол.", - згадує вона.

Переможниця планує витратити виграш на купівлю подарунків до Різдва і до дня народження сина.

Нагадаємо, практика показує, що більшу частину грошей від виграшів в лотереї новоспечені мільйонери України витрачають на покупку житла, авто або відпочинок.

Також багато інвестують в майбутнє дітей або онуків. Наприклад, киянин Валерій Садовенко вирішив витратити виграний в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на ремонт своєї квартири і квартири дочки, а все, що залишиться, - відкладе внучці на майбутнє.

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