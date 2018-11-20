Американка випрала виграшний лотерейний білет
Київ • УНН
КИЇВ. 20 листопада. УНН. Американка придбала кілька лотерейних білетів Mega Millions на початку жовтня поточного року, але коли прийшов час звіряти - знайти їх не змогла, передає УНН з посиланням на UPI.
За місяць американка виявила один з білетів серед випраної білизни.
"Я вирішила звірити номери білета. Виявилося, що я виграла 10 тис. дол.", - згадує вона.
Переможниця планує витратити виграш на купівлю подарунків до Різдва і до дня народження сина.
Нагадаємо, практика показує, що більшу частину грошей від виграшів в лотереї новоспечені мільйонери України витрачають на покупку житла, авто або відпочинок.
Також багато інвестують в майбутнє дітей або онуків. Наприклад, киянин Валерій Садовенко вирішив витратити виграний в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на ремонт своєї квартири і квартири дочки, а все, що залишиться, - відкладе внучці на майбутнє.