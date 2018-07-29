Американка арендовала билборд чтобы сравнить Республиканскую партию из СССР

На красном фоне размещена аббревиатура прозвища республиканцев — GOP или Grand Old Party (“Великая старая партия”). Вторая буква заменена на символ СССР с серпом и молотом.

Лэндмен рассказала, что заплатила 265 долларов из собственных средств за аренду билборда на неделю. По словам активистки, она получила ещё 1696 долларов пожертвованиями и планирует купить рекламу на билбордах в двух других местах.

По мнению Лэндмэн, Республиканская партия превратилась в “партию Дональда Трампа”, который “заигрывает с авторитарными диктаторами, игнорирующими права человека”. Активистка отметила, что возмущение президентом США только возросло после его встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки: “Он открыто противоречил собственной разведке и уже на следующий день себя оправдывал”. По её словам, члены Республиканской партии, от которой избирался Трамп, не способны противостоять ему и поэтому “заставляют многих думать, что они — соучастники попыток Путина подорвать американскую демократию”.

Как сообщал УНН, новый издатель The New York Times попросил Трампа прекратить нападки на работников СМИ.