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Американка орендувала білборд аби порівняти Республіканську партію з СРСР

Київ • УНН

 • 6817 перегляди

КИЇВ. 29 липня. УНН. У місті Гранд-Джакшен, штат Колорадо, з’явився білборд з назвою Республіканської партії США, яка порівнюється з Радянським Союзом. Його орендувала американська активістка і письменниця Енн Лендмен, інформує УНН з посиланням на її блог та видання The Hill.

На червоному тлі розміщена абревіатура прізвиська республіканців — GOP або Grand Old Party (“Велика стара партія”). Друга буква замінена на символ СРСР з серпом і молотом.

Лендмен розповіла, що заплатила 265 доларів з власних коштів за оренду білборда на тиждень. За словами активістки, вона отримала ще 1 696 доларів пожертвами і планує купити рекламу на білбордах в двох інших місцях.

На думку Лендмен, Республіканська партія перетворилася в “партію Дональда Трампа”, який “заграє з авторитарними диктаторами, що ігнорують права людини”. Активістка зазначила, що обурення президентом США тільки зросло після його зустрічі з Володимиром Путіним у Гельсінкі: “Він відкрито суперечив власній розвідці і вже на наступний день себе виправдовував”. За її словами, члени Республіканської партії, від якої обирався Трамп, не здатні протистояти йому і тому “змушують багатьох думати, що вони — співучасники спроб Путіна підірвати американську демократію”.

Як повідомляв УНН, новий видавець The New York Times попросив Трампа припинити нападки на працівників ЗМІ.

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