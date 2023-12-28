Американка Джудит Вайнштейн, которую взял в плен ХАМАС, объявлена погибшей
Киев • УНН
Джудит Вайнштейн, которую удерживал Хамас после октябрьского нападения, была объявлена мертвой президентом Байденом. Ее тело до сих пор находится в Газе.
Джудит Вайнштейн, которая имела двойное гражданство Израиля и США, и была захвачена во время нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, была убита в тот же день, ее тело остается в секторе Газа. Это подтвердил в своем заявлении, опубликованном на сайте Белого дома президент США Джо Байден, передает УНН.
Детали
Американский президент и его жена "потрясены тем, что американка Джудит Вайнштейн, как считается, была убита ХАМАС 7 октября".
Я придерживаюсь обещания, данного мной семьям всех тех, кто до сих пор удерживается в заложниках: мы не не остановим работу по возвращению их домой
Дополнение
На прошлой неделе Байден сообщил, что в результате атаки боевиков ХАМАС в начале октября погиб муж Вайнштейна, гражданин США Гэд Хаггаи, который также находился в заложниках у ХАМАС. Тогда президент США выразил надежду на возвращение домой его жены Джудит.
70-летнюю Джудит Вайнштейн считали самой старшей заложницей среди женщин, которые остаются в руках ХАМАСа в секторе Газа. Однако 28 декабря представители ее кибуца Нир-Оз сообщили, что Джудит нет в живых со дня атаки на Израиль в начале октября.
В туннелях Газы нашли пять тел израильских заложников ХАМАС25 декабрь 2023, 07:25 • 23345 просмотров
Американка Джудит Вайнштейн, которую взял в плен ХАМАС, объявлена погибшей
Джудит Вайнштейн, которую удерживал Хамас после октябрьского нападения, была объявлена мертвой президентом Байденом. Ее тело до сих пор находится в Газе.
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