Американка Джудит Вайнштейн, которую взял в плен ХАМАС, объявлена погибшей

Джудит Вайнштейн, которая имела двойное гражданство Израиля и США, и была захвачена во время нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября, была убита в тот же день, ее тело остается в секторе Газа. Это подтвердил в своем заявлении, опубликованном на сайте Белого дома президент США Джо Байден, передает УНН.

Детали

Американский президент и его жена "потрясены тем, что американка Джудит Вайнштейн, как считается, была убита ХАМАС 7 октября".

Я придерживаюсь обещания, данного мной семьям всех тех, кто до сих пор удерживается в заложниках: мы не не остановим работу по возвращению их домой заявил американский президент.

Дополнение

На прошлой неделе Байден сообщил, что в результате атаки боевиков ХАМАС в начале октября погиб муж Вайнштейна, гражданин США Гэд Хаггаи, который также находился в заложниках у ХАМАС. Тогда президент США выразил надежду на возвращение домой его жены Джудит.

70-летнюю Джудит Вайнштейн считали самой старшей заложницей среди женщин, которые остаются в руках ХАМАСа в секторе Газа. Однако 28 декабря представители ее кибуца Нир-Оз сообщили, что Джудит нет в живых со дня атаки на Израиль в начале октября.

В туннелях Газы нашли пять тел израильских заложников ХАМАС