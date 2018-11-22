Американка дважды выиграла в лотерею, используя одинаковую комбинацию чисел

Примечательно, что восемь лет назад она сорвала лотерейный куш в таком же размере. Каждый раз она использовала одни и те же цифры - 04, 08, 11, 12, 29, 31, 45, 46, 69, 75.

"Данные цифры – это комбинация из дней рождения и наиболее значимых событий моей жизни", - рассказала американка, не уточнив, на что планирует потратить денежный приз.

Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018 году выиграла в “Лото-Забава”. Два раза в эту лотерею выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.