Американка двічі виграла в лотерею, використовуючи однакову комбінацію чисел
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Семидесятидвохрічна жителька американського штату Мічиган виграла 250 тис. доларів у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Примітно, що вісім років тому вона зірвала лотерейний куш в такому ж розмірі. Щоразу вона використовувала одні і ті ж цифри - 04, 08, 11, 12, 29, 31, 45, 46, 69, 75.
"Дані цифри - це комбінація з днів народження і найбільш значущих подій мого життя", - розповіла американка, не уточнивши, на що планує витратити грошовий приз.
Нагадаємо, сім'я Древалів з Черкаської області тричі в 2018 році виграла в "Лото-Забава". Два рази в цю лотерею виграв голова сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу становить 1 млн 200 тис. грн.