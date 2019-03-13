Американец за 2 года дважды выиграл в лотерею по 1 млн долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. Житель американского штата Северная Каролина выиграл 1 млн долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя победителя - Терри Сплаун. Это - вторая лотерейная победа на его счету за два года.
"Год назад я выиграл 1 млн долл. в лотерею. Оба билета я покупал в одном и том же магазине", - рассказал американец.
Большую часть прошлого выигрыша потратила жена победителя - на ремонт в доме.
"Этот выигрыш мы пока не будем тратить. Отложим его на черный день", - рассказал он.
Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018 году выиграла в украинскую лотерею “Лото-Забава”. Два раза в лотерею выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.