Американец за 2 года дважды выиграл в лотерею по 1 млн долларов

Имя победителя - Терри Сплаун. Это - вторая лотерейная победа на его счету за два года.

"Год назад я выиграл 1 млн долл. в лотерею. Оба билета я покупал в одном и том же магазине", - рассказал американец.

Большую часть прошлого выигрыша потратила жена победителя - на ремонт в доме.

"Этот выигрыш мы пока не будем тратить. Отложим его на черный день", - рассказал он.

Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018 году выиграла в украинскую лотерею “Лото-Забава”. Два раза в лотерею выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.