Американец за 2 года дважды выиграл в лотерею по 1 млн долларов

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 109347 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 113377 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 116053 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 116761 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 146247 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 115893 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 140605 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145022 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130402 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Американец за 2 года дважды выиграл в лотерею по 1 млн долларов

Американец за 2 года дважды выиграл в лотерею по 1 млн долларов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 марта. УНН. Житель американского штата Северная Каролина выиграл 1 млн долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.

Имя победителя - Терри Сплаун. Это - вторая лотерейная победа на его счету за два года.

"Год назад я выиграл 1 млн долл. в лотерею. Оба билета я покупал в одном и том же магазине", - рассказал американец.

Большую часть прошлого выигрыша потратила жена победителя - на ремонт в доме.

"Этот выигрыш мы пока не будем тратить. Отложим его на черный день", - рассказал он.

Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018 году выиграла в украинскую лотерею “Лото-Забава”. Два раза в лотерею выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.

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