Американець за два роки двічі виграв у лотерею по 1 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. Житель американського штату Північна Кароліна виграв 1 млн дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я переможця - Террі Сплаун. Це - друга лотерейна перемога на його рахунку за два роки.
"Рік тому я виграв 1 млн дол. у лотерею. Обидва білети я купував в одному і тому ж магазині", - розповів американець.
Більшу частину минулого виграшу витратила дружина переможця - на ремонт в будинку.
"Цей виграш ми поки не будемо витрачати. Відкладемо його на чорний день", - розповів він.
Нагадаємо, сім'я Древаль з Черкаської області тричі в 2018 році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Два рази в лотерею виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу становила 1 млн 200 тис. грн.