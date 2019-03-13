Американець за два роки двічі виграв у лотерею по 1 млн доларів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Житель американського штату Північна Кароліна виграв 1 млн дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.

Ім'я переможця - Террі Сплаун. Це - друга лотерейна перемога на його рахунку за два роки.

"Рік тому я виграв 1 млн дол. у лотерею. Обидва білети я купував в одному і тому ж магазині", - розповів американець.

Більшу частину минулого виграшу витратила дружина переможця - на ремонт в будинку.

"Цей виграш ми поки не будемо витрачати. Відкладемо його на чорний день", - розповів він.

Нагадаємо, сім'я Древаль з Черкаської області тричі в 2018 році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Два рази в лотерею виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу становила 1 млн 200 тис. грн.

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