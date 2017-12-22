Американец решил досрочно выйти на пенсию после выигрыша в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Житель американского штата Колорадо выиграл 3 млн долл. в лотерею и собирается досрочно выйти на пенсию. Об этом сообщает местное издание Coloradoan, передает УНН.
Счастливчик приобрел выигрышный билет в понедельник, 18 декабря.
"Я был немного ошеломлен и очень скептически настроен", - прокомментировал свой выигрыш новоиспеченный миллионер.
По словам победителя, он планирует досрочно выйти на пенсию, тем самым покинув свою работу на производстве бутылок.
Напомним, 17 декабря стало известно о выигрыше 1 млн грн в популярную украинскую лотерею "Лото-Забава". Счастливчик стал 19-м за этот год лотерейным миллионером.
В прошлом году "Лото-Забава" была официально признана рекордсменом среди других лотерей по количеству миллионеров, которые появились в стране благодаря украинской государственной лотерее, а это 278 человек.
Организовывает "Лото-Забаву" отечественный оператор государственных лотерей "М.С.Л.", известный своими масштабными социальными проектами. Несколько лет тому назад "М.С.Л." вложил почти 3 млн долл. в строительство ледовой арены "Льодограй" (Богуслав, Киевская область), которая служит сегодня одной из главных площадок страны для занятий зимними видами спорта.