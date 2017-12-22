Американець вирішив достроково вийти на пенсію після виграшу в лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Житель американського штату Колорадо виграв 3 млн дол. у лотерею і збирається достроково вийти на пенсію. Про це повідомляє місцеве видання Coloradoan, передає УНН.
Щасливчик придбав виграшний квиток у понеділок, 18 грудня.
"Я був трохи приголомшений і дуже скептично налаштований", - прокоментував свій виграш новоспечений мільйонер.
За словами переможця, він планує достроково вийти на пенсію, тим самим залишивши свою роботу на виробництві пляшок.
Нагадаємо, 17 грудня стало відомо про виграш 1 млн грн у популярну українську лотерею "Лото-Забава". Щасливчик став 19-м за цей рік лотерейним мільйонером.
Торік "Лото-Забава" була офіційно визнана рекордсменом серед інших лотерей за кількістю мільйонерів, які з'явилися у країні завдяки української державної лотереї, а це 278 осіб.
Організовує "Лото-Забаву" вітчизняний оператор державних лотерей "М.С.Л.", відомий своїми масштабними соціальними проектами. Кілька років тому "М.С.Л." вклав майже 3 млн дол. у будівництво льодової арени "Льодограй" (Богуслав, Київська область), яка служить сьогодні одним із головних майданчиків країни для занять зимовими видами спорту.