Американец выиграл в лотерею дважды за три дня

Отмечается, что американцу удалось выиграть в лотерею дважды всего за три дня. Его первый выигрыш составил 500 долл.

Победитель признался, что будет продолжать играть в лотерею, чтобы выиграть и главный приз размером в 1 млн долл.

Напомним, игрок из Киева сорвал 1 млн грн в государственную лотерею “Мегалот”, сделав ставку за 5 грн в обычном киоске “Державні лотереї”.