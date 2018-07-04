Американец выиграл в лотерею дважды за три дня
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Житель американского штата Мэриленд выиграл 50 тыс. долл в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Отмечается, что американцу удалось выиграть в лотерею дважды всего за три дня. Его первый выигрыш составил 500 долл.
Победитель признался, что будет продолжать играть в лотерею, чтобы выиграть и главный приз размером в 1 млн долл.
Напомним, игрок из Киева сорвал 1 млн грн в государственную лотерею “Мегалот”, сделав ставку за 5 грн в обычном киоске “Державні лотереї”.