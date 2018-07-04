Американець виграв в лотерею двічі за три дні
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Житель американського штату Меріленд виграв 50 тис. дол. в лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Відзначається, що американцеві вдалося виграти в лотерею двічі за три дні. Його перший виграш становив 500 дол.
Переможець зізнався, що буде продовжувати грати в лотерею, щоб виграти і головний приз розміром в 1 млн дол.
Нагадаємо, гравець з Києва зірвав 1 млн грн в державну лотерею "Мегалот", зробивши ставку за 5 грн в звичайному кіоску "Державні лотереї".