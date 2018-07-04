Американець виграв в лотерею двічі за три дні

Відзначається, що американцеві вдалося виграти в лотерею двічі за три дні. Його перший виграш становив 500 дол.

Переможець зізнався, що буде продовжувати грати в лотерею, щоб виграти і головний приз розміром в 1 млн дол.

Нагадаємо, гравець з Києва зірвав 1 млн грн в державну лотерею "Мегалот", зробивши ставку за 5 грн в звичайному кіоску "Державні лотереї".