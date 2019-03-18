Американец выиграл в лотерею благодаря совету продавца
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Житель американского штата Мэриленд выиграл 50 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя победителя - Александр Мальдонадо. Он купил лотерейный билет на заправке.
"Ко мне подошел продавец и сказал - сегодня еще никто не выиграл в лотерею. Может, тебе улыбнется удача? Я подумал, а почему бы и нет - и купил лотерейный билет. Он принес выигрыш размером в 50 тыс. долл.", - отметил победитель.
О планах американца на выигрыш не упоминается.
Напомним, с начала года миллионерами популярной украинской лотереи "Лото-Забава" стали уже 9 украинцев. А за все время существования этой лотереи, миллионерами и мультимиллионерами стал уже 321 игрок.