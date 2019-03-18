Американець виграв у лотерею завдяки пораді продавця
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Житель американського штату Меріленд виграв 50 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я переможця - Александр Мальдонадо. Він купив лотерейний квиток на заправці.
"До мене підійшов продавець і сказав - сьогодні ще ніхто не виграв у лотерею. Може, тобі посміхнеться удача? Я подумав, а чому б і ні - і купив лотерейний квиток. Він приніс виграш розміром у 50 тис. дол.", - зазначив переможець.
Про плани американця на виграш не згадується.
Нагадаємо, з початку року мільйонерами популярної української лотереї "Лото-Забава" стали вже 9 українців. А за весь час існування цієї лотереї, мільйонерами і мультимільйонерами став вже 321 гравець.