Американец выиграл в лотерею дважды за день
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Двадцативосьмилетний житель американского штата Мэриленд выиграл 100 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя победителя — Майкл Алехандро. Он выиграл в лотерею, купив два билета. Первый принес ему выигрыш в 15 долл., но он решил не останавливаться.
“Я инвестировал выигрыш в покупку еще одного билета. Так я выиграл 100 тыс. долл.”, — рассказал американец.
Победитель планирует распорядиться деньгами грамотно.
“К примеру, я не планирую устраивать вечеринки. Скорее всего, я потрачу выигрыш на покупку дома”, — сказал он.
Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018 году выиграла в украинскую лотерею “Лото-Забава”. Два раза в лотерею выиграл глава семейства и один раз — его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.