Американець виграв у лотерею двічі за день
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Двадцятивосьмирічний житель американського штату Меріленд виграв 100 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я переможця - Майкл Алехандро. Він виграв в лотерею, купивши два білети. Перший приніс йому виграш в 15 дол., але він вирішив не зупинятися.
"Я інвестував виграш в покупку ще одного білета. Так я виграв 100 тис. дол.", - розповів американець.
Переможець планує розпорядитися грошима грамотно.
"Наприклад, я не планую влаштовувати вечірки. Найімовірніше, я витрачу виграш на купівлю будинку", - сказав він.
Нагадаємо, сім'я Древалів з Черкаської області тричі в 2018 році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Два рази в лотерею виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу сягнула 1 млн 200 тис. грн.