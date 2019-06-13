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США смягчили требования к Украине вернуть помощь до $100 млрд в переговорах по соглашению об ископаемых - Bloomberg
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Американец выиграл 1 млн долл. в лотерею

Киев • УНН

 • 9445 просмотра

КИЕВ. 13 июня. УНН. Житель американского штата Мичиган выиграл 1 млн долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.

Американец выиграл 1 млн долл. в лотерею

Имя победителя — Грегори Гилфорд. Ему 68 лет.

Он купил лотерейный билет на розыгрыш от 28 мая. Но результаты тиража не смотрел.

“На следующий день я пошел по делам. Возле магазина, где я прежде купил билет, услышал, как кто-то сказал, что вчера выиграли 1 млн долл. по билету, купленному в этом магазине. Я тут же пошел проверять свой билет. Оказалось, я и есть тот счастливчик, который сорвал лотерейный куш”, — вспоминает победитель.

Американец пока не знает, как потратит выигрыш.

“В течение последних пяти лет у меня были некоторые проблемы со здоровьем. Это отнимало много сил. Лотерейный выигрыш избавил меня от стресса. Я чувствую себя в безопасности, и спокойно”, — рассказал он.

Напомним, что в Украине с начала 2019 года благодаря “Лото-Забава” оператора государственных лотерей “М.С.Л.” миллионерами стали уже 20 украинцев. Всего за время существования этой лотереи миллионерами и мультимиллионерами стали уже 332 игрока.

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