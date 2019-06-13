Американець виграв 1 млн дол. у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Житель американського штату Мічиган виграв 1 млн дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я переможця - Грегорі Гілфорд. Йому 68 років.
Він купив лотерейний білет на розіграш від 28 травня. Але результати тиражу не дивився.
"На наступний день я пішов у справах. Біля магазину, де я колись купив білет, почув, як хтось сказав, що вчора виграли 1 млн дол. за білетом, купленим в цьому магазині. Я одразу ж пішов перевіряти свій білет. Виявилося, я і є той щасливчик, який зірвав лотерейний куш", - згадує переможець.
Американець поки не знає, як витратить виграш.
"Протягом останніх п'яти років у мене були деякі проблеми зі здоров'ям. Це забирало багато сил. Лотерейний виграш позбавив мене від стресу. Я відчуваю себе в безпеці, і спокійно", - розповів він.
Нагадаємо, що в Україні з початку 2019 року завдяки "Лото-Забава" оператора державних лотерей "М.С.Л." мільйонерами стали вже 20 українців. Всього за час існування цієї лотереї мільйонерами і мультимільйонерами стали вже 332 гравця.