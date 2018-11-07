Американец трижды за день выиграл в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Житель американского штата Нью-Джерси трижды за день выиграл в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Первый выигрыш американца составил 5 млн долл.
"Я узнал о победе в день покупки лотерейного билета. Благодаря этому выигрышу я почувствовал себя настолько счастливым, что решил купить еще два билета", - вспоминает американец.
Оба лотерейных билета оказались счастливыми - он выиграл 100 и 500 долл.
При этом счастливчик не упомянул, собирается ли играть в лотерею далее.
Зато упомянул, что ранее ему уже удавалось выиграть джекпот в ещё одной мгновенной лотерее. Тогда размер его выигрыша составил 2 500 долл.
Напомним, семья Древалей из Черкасской области трижды в 2018 году выиграла в украинскую лотерею “Лото-Забава”. Два раза в лотерею выиграл глава семейства и один раз - его дочь. Общая сумма выигрыша составила 1 млн 200 тыс. грн.