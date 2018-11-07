Американець тричі за день виграв у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Житель американського штату Нью-Джерсі тричі за день виграв в лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Перший виграш американця становив 5 млн дол.
"Я дізнався про перемогу в день покупки лотерейного білета. Завдяки цьому виграшу я відчув себе настільки щасливим, що вирішив купити ще два білети", - згадує американець.
Обидва лотерейних білети виявилися щасливими - він виграв 100 і 500 дол.
При цьому щасливчик не сказав, чи збирається грати в лотерею далі.
Зате згадав, що раніше йому вже вдавалося виграти джекпот в ще одній миттєвій лотереї. Тоді розмір його виграшу становив 2 500 дол.
Нагадаємо, сім'я Древаль з Черкаської області тричі в 2018 році виграла в українську лотерею "Лото-Забава". Два рази в лотерею виграв глава сімейства і один раз - його дочка. Загальна сума виграшу склала 1 млн 200 тис. грн.