Американец вслед за отчимом выиграл в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Житель американского штата Пенсильвания выиграл 25 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Победителю 27 лет. Он начала играть в лотерею два года назад.
"А ровно год назад мой отчим сорвал лотерейный куш размером в 300 тыс. долл.", - вспоминает американец.
Счастливчик решил отложить выигрыш в качестве сбережений для своей дочери.
Напомним, киевлянин Валерий Садовенко решил потратить выигранный в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на ремонт в квартире у себя и у дочери, а также отложить деньги внучке на будущее.