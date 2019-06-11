Американець слідом за вітчимом виграв у лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Житель американського штату Пенсільванія виграв 25 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Переможцю 27 років. Він почав грати в лотерею два роки тому.
"А рівно рік тому мій вітчим зірвав куш лотерейний розміром в 300 тис. дол.", - згадує американець.
Щасливчик вирішив відкласти виграш в якості заощаджень для своєї дочки.
Нагадаємо, киянин Валерій Садовенко вирішив витратити виграний в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на ремонт в квартирі у себе і у дочки, а також відкласти гроші внучці на майбутнє.