Американец помог бездомному и выиграл в скретч-лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Житель американского штата Айдахо выиграл 200 тыс. долл. в скретч-лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Имя победителя - Брэндон Седин. Выигрыш в лотерею он называет кармой.
"В тот день я вышел из супермаркета и увидел бездомного, которому решил дать несколько долларов. Сразу после этого я направился в ближайшую точку продаж лотерей, и купил себе несколько билетов. Я не часто играю, но в тот момент я чувствовал, что обязательно должен это сделать", - вспоминает победитель.
Седин не планирует тратить выигрыш. Он хочет инвестировать деньги, но куда – не уточняет.
Напомним, лотерея - хороший способ улучшить свое финансовое положение, уверены исследователи. Их теорию подтверждают и сами игроки, включая украинцев. Как показывает практика, большую часть денег новоиспеченные лотерейные миллионеры и мультимиллионеры Украины тратят на покупку жилья, авто или путешествия.
Например, жительница Запорожской области Светлана Громова вместе с супругом решили потратить часть выигранного в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на приобретение жилья и поездку за границу.
А киевлянин Валерий Садовенко вместе с женой решили потратить выигранный в лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на ремонт в квартире у себя и у дочери, а также отложить деньги внучке на будущее.