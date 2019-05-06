Американець допоміг безхатьку і виграв у скретч-лотерею
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Житель американського штату Айдахо виграв 200 тис. дол. у скретч-лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.
Ім'я переможця - Брендон Седін. Виграш у лотерею він називає кармою.
"У той день я вийшов із супермаркету і побачив бездомного, якому вирішив дати кілька доларів. Відразу після цього я попрямував до найближчої точки продажів лотерей, і купив собі кілька квитків. Я не часто граю, але у той момент я відчував, що обов'язково повинен це зробити", - згадує переможець.
Седін не планує витрачати виграш. Він хоче інвестувати гроші, але куди - не уточнює.
Нагадаємо, лотерея - хороший спосіб поліпшити своє фінансове становище, впевнені дослідники. Їх теорію підтверджують і самі гравці, включаючи українців. Як показує практика, більшу частину грошей новоспечені лотерейні мільйонери і мультимільйонери України витрачають на покупку житла, авто або подорожі.
Наприклад, мешканка Запорізької області Світлана Громова разом із чоловіком вирішили витратити частину виграного у лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на придбання житла і поїздку за кордон.
А киянин Валерій Садовенко разом із дружиною вирішили витратити виграний у лотерею "Лото-Забава" 1 млн грн на ремонт у квартирі в себе і в дочки, а також відкласти гроші онучці на майбутнє.