Amazon тестирует "короткий режим" для голосового помощника Alexa

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 42623 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 63580 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100320 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 107998 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 115976 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121494 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132689 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146755 просмотра

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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
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Актуальное
Amazon тестирует "короткий режим" для голосового помощника Alexa

Amazon тестирует "короткий режим" для голосового помощника Alexa

Киев  •  УНН

 • 9282 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Amazon запустил новый режим для тех, кто, возможно, устал от “слишком болтливой” Alexa — в этом тестовом режиме голосовой ассистент использует звуковой сигнал вместо простых ответов (например, “хорошо”). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mashable.

Издание отмечает, что, судя по всему, режим находится на стадии тестирования и доступен не всем пользователям. Новую опцию заметили некоторые пользователи Reddit.

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Mashable ожидает комментария от Amazon. По мнению издания, новый режим будет полезен тем, кто устал от “слишком болтливой” Alexa.

В феврале и марте некоторые пользователи разумной колонки от Amazon пожаловались на внезапный (и страшный) смех Alexa. Amazon подтвердил, что ассистент без команды пользователя начинает смеяться, компания пообещала решить проблему.

Напомним, состояние основателя Amazon миллиардера Джефф Безос достигли 100 млрд долларов в “черную пятницу”. Основатель Amazon снова стал самым богатым человеком в мире, обогнав основателя Microsoft Билла Гейтса.

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