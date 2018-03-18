Amazon тестирует "короткий режим" для голосового помощника Alexa
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Amazon запустил новый режим для тех, кто, возможно, устал от “слишком болтливой” Alexa — в этом тестовом режиме голосовой ассистент использует звуковой сигнал вместо простых ответов (например, “хорошо”). Об этом сообщает УНН со ссылкой на Mashable.
Издание отмечает, что, судя по всему, режим находится на стадии тестирования и доступен не всем пользователям. Новую опцию заметили некоторые пользователи Reddit.
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Mashable ожидает комментария от Amazon. По мнению издания, новый режим будет полезен тем, кто устал от “слишком болтливой” Alexa.
В феврале и марте некоторые пользователи разумной колонки от Amazon пожаловались на внезапный (и страшный) смех Alexa. Amazon подтвердил, что ассистент без команды пользователя начинает смеяться, компания пообещала решить проблему.
Напомним, состояние основателя Amazon миллиардера Джефф Безос достигли 100 млрд долларов в “черную пятницу”. Основатель Amazon снова стал самым богатым человеком в мире, обогнав основателя Microsoft Билла Гейтса.