Amazon тестує "короткий режим" для голосового помічника Alexa
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Amazon запустив новий режим для тих, хто, можливо, втомився від “занадто балакучої” Alexa — в цьому тестовому режимі голосовий асистент використовує звуковий сигнал замість простих відповідей (наприклад, “добре”). Про це повідомляє УНН з посиланням на Mashable.
Видання зазначає, що, судячи з усього, режим знаходиться в стадії тестування і доступний не всім користувачам. Нову опцію помітили деякі користувачі Reddit.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Батько” Amazon хоче створити годинник, який працюватиме 10 тис. років
Mashable очікує коментаря від Amazon. На думку видання, новий режим буде корисний тим, хто втомився від “занадто балакучої” Alexa.
У лютому і березні деякі користувачі розумної колонки від Amazon поскаржилися на раптовий (і страшний) сміх Alexa. Amazon підтвердив, що асистент без команди користувача починає сміятися, компанія пообіцяла вирішити проблему.
Нагадаємо, статки засновника Amazon мільярдера Джеффа Безоса сягнули 100 млрд доларів в “чорну п’ятницю”. Засновник Amazon знову став найбагатшою людиною в світі, обігнавши засновника Microsoft Білла Гейтса.