Amazon приостанавливает розничные поставки в Россию и Беларусь и отключает Prime Video
Киев • УНН
КИЕВ. 9 марта. УНН. Amazon приостановил доступ к Prime Video в России, и гигант электронной коммерции больше не присылает розничные заказы клиентам как в России, так и в Беларуси, заявила компания, передает УНН.
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Кроме того, Amazon добавила, что больше не продает New World, недавно выпущенную и многопользовательскую онлайн-игру компании в России.
"Учитывая текущую ситуацию в России и Украине, мы сделали дополнительные действия в регионе, - говорится в сообщении Amazon. - Мы приостановили отгрузку розничных продуктов клиентам из России и Беларуси, и мы больше не будем принимать новых клиентов AWS из России и Беларуси и сторонних продавцов Amazon. Мы также останавливаем доступ к Prime Video для клиентов из России, и мы больше не будем принимать заказы на New World, единственную видеоигру, которую мы продаем непосредственно в России".
Это объявление последовало за более ранним заявлением Amazon о том, что она оказывает помощь Украине в области кибербезопасности.