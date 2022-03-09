Amazon призупиняє роздрібні поставки до Росії та Білорусі і відключає Prime Video

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Крім того, Amazon додала, що більше не продає New World, нещодавно випущену і розраховану на багато користувачів онлайн-гру компанії, в Росії.

"Враховуючи поточну ситуацію в Росії та Україні, ми зробили додаткові дії в регіоні, - йдеться у повідомленні Amazon. - Ми призупинили відвантаження роздрібних продуктів клієнтам з Росії та Білорусі, і ми більше не прийматимемо нових клієнтів AWS з Росії та Білорусі та сторонніх продавців Amazon. Ми також зупиняємо доступ до Prime Video для клієнтів з Росії, і ми більше не прийматимемо замовлення на New World, єдину відеогру, яку ми продаємо безпосередньо в Росії".

Це оголошення послідувало за більш ранньою заявою Amazon про те, що вона надає допомогу Україні в галузі кібербезпеки.