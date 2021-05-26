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Amazon купит киностудию MGM за 8,45 миллиарда долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 мая. УНН. Корпорация Amazon и киностудия Metro-Goldwyn-Mayer официально заключили сделку по покупке киностудии MGM за 8,45 млрд долларов. Об этом говорится в официальном заявлении пресс-службы Amazon, пишет УНН.

Amazon купит киностудию MGM за 8,45 миллиарда долларов

Детали

Сообщается, что после успешных переговоров между сторонами, Amazon купит кинокомпанию за 8,45 млрд долларов, что станет вторым по величине приобретением корпорации после Whole Foods в 2017 году, которую компания купила за 13,7 млрд долларов.

Согласно заявлению, в компании помогут сохранению каталога фильмов MGM, при этом предоставив потребителям более простой доступ к уже существующим картинам.

Киностудии MGM принадлежат права на фильмы о Джеймсе Бонде, а также такие кинофраншизы, как "Робокоп", "Розовая пантера" и "Рокки".

Среди кинопроектов, которые находятся в работе в MGM на данный момент - "Дом Гуччи" Ридли Скотта, картина Пола Томаса Андерсона под названием "Soggy Bottom", а также экранизация романа Project Hail Mary от автора "Марсианина".

Что было раньше

Ранее источники Variety заявляли, что руководство Metro-Goldwyn-Meyer уже несколько месяцев искало потенциальных покупателей.

Одним из претендентов на покупку называли компанию Amazon, которая вела переговоры с кинокомпанией, и предварительно оговаривала цену в 9 млрд долларов.

Тогда СМИ сообщали, что представители обеих компаний отказались прокомментировать информацию.

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