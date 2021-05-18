Amazon ведет переговоры о покупке компании-кинопроизводителя за 9 млрд долл. - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 мая. УНН. Корпорация Amazon ведет переговоры о покупке кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer. Предварительная цена составляет 9 миллиардов долларов. Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.
Детали
Издание передаёт, что переговоры продолжаются уже несколько недель.
Сделка по покупке была организована старшим вице-президентом Amazon Studios и Prime Video Майком Хопкинсом и председателем правления MGM Кевином Ульрихом.
СМИ сообщают, что представители обеих компаний отказались прокомментировать информацию.
В декабре Variety сообщал, что Metro-Goldwyn-Mayer начала поиск покупателя.
Добавим
На фоне пандемии возросла популярность стимингових платформ. Наряду с Netflix пользуется популярностью и Amazon Prime, по данным Kantar, подписки на Amazon Prime Video только на середину прошлого года достигли 23% от всех подписчиков SVoD (видео по запросу). Тогда в Amazon Prime уже было более 150 млн платных подписчиков по всему миру, в Netflix - 192 млн, Disney - 60,5 млн.
Добавим, в апреле корпорация Amazon отменила выпуск ролевой видеоигры по мотивам вселенной "Властелина колец". Представитель Amazon объяснил Bloomberg, что сейчас "не удалось обеспечить условий для дальнейшей работы над продуктом".