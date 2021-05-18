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Amazon ведет переговоры о покупке компании-кинопроизводителя за 9 млрд долл. - СМИ

Киев • УНН

 • 22022 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Корпорация Amazon ведет переговоры о покупке кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer. Предварительная цена составляет 9 миллиардов долларов. Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на собственные источники, пишет УНН.

Amazon ведет переговоры о покупке компании-кинопроизводителя за 9 млрд долл. - СМИ

Детали

Издание передаёт, что переговоры продолжаются уже несколько недель.

Сделка по покупке была организована старшим вице-президентом Amazon Studios и Prime Video Майком Хопкинсом и председателем правления MGM Кевином Ульрихом.

СМИ сообщают, что представители обеих компаний отказались прокомментировать информацию.

В декабре Variety сообщал, что Metro-Goldwyn-Mayer начала поиск покупателя.

Добавим

На фоне пандемии возросла популярность стимингових платформ. Наряду с Netflix пользуется популярностью и Amazon Prime, по данным Kantar, подписки на Amazon Prime Video только на середину прошлого года достигли 23% от всех подписчиков SVoD (видео по запросу). Тогда в Amazon Prime уже было более 150 млн платных подписчиков по всему миру, в Netflix - 192 млн, Disney - 60,5 млн.

Добавим, в апреле корпорация Amazon отменила выпуск ролевой видеоигры по мотивам вселенной "Властелина колец". Представитель Amazon объяснил Bloomberg, что сейчас "не удалось обеспечить условий для дальнейшей работы над продуктом".

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