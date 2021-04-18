Amazon отменила выход игры по "Властелину колец" - Bloomberg
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Корпорация Amazon отменила выпуск ролевой видеоигры по мотивам вселенной "Властелина колец". Об этом в субботу сообщило агентство Bloomberg, передает УНН.
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“Мы любим „Властелина колец“ и мы расстроены, что не представим эту видеоигру клиентам”, — цитирует агентство представителя компании.
Игру разрабатывало специализированное подразделение компании — Amazon Game Studios — совместно с китайской Leyou Technologies Holdings, которую в декабре 2020 года купил холдинг Tencent. По данным источников агентства, после этого у Amazon и Tencent возникли разногласия, которые и привели к отказу от реализации проекта.
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Представитель Amazon объяснил Bloomberg, что на данном этапе “не удалось обеспечить условий для дальнейшей работы над продуктом”.
Контекст
Компания объявила о начале разработки игры в 2019 году.