Amazon скасувала вихід гри по "Володарю кілець" - Bloomberg
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Корпорація Amazon скасувала випуск рольової відеоігри за мотивами всесвіту "Володаря кілець". Про це в суботу повідомило агентство Bloomberg, передає УНН.
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“Ми любимо „Володаря кілець“ і ми засмучені, що не представимо цю відеогру клієнтам”, — цитує агентство представника компанії.
Гру розробляв спеціалізований підрозділ компанії — Amazon Game Studios — спільно з китайською Leyou Technologies Holdings, яку в грудні 2020 роки купив холдинг Tencent. За даними джерел агентства, після цього у Amazon і Tencent виникли розбіжності, які і привели до відмови від реалізації проекту.
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Представник Amazon пояснив Bloomberg, що на даному етапі “не вдалося забезпечити умов для подальшої роботи над продуктом”.
Контекст
Компанія оголосила про початок розробки гри в 2019 році.