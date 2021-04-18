Amazon скасувала вихід гри по "Володарю кілець" - Bloomberg

Цитата

“Ми любимо „Володаря кілець“ і ми засмучені, що не представимо цю відеогру клієнтам”, — цитує агентство представника компанії.

Гру розробляв спеціалізований підрозділ компанії — Amazon Game Studios — спільно з китайською Leyou Technologies Holdings, яку в грудні 2020 роки купив холдинг Tencent. За даними джерел агентства, після цього у Amazon і Tencent виникли розбіжності, які і привели до відмови від реалізації проекту.

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Представник Amazon пояснив Bloomberg, що на даному етапі “не вдалося забезпечити умов для подальшої роботи над продуктом”.

Контекст

Компанія оголосила про початок розробки гри в 2019 році.