Amazon веде переговори про покупку компанії-кіновиробника за 9 млрд дол. - ЗМІ

Деталі

Видання передає, що переговори тривають вже кілька тижнів.

Угода з купівлі була організована старшим віце-президентом Amazon Studios і Prime Video Майком Хопкінсом і головою правління MGM Кевіном Ульріхом.

ЗМІ повідомляють, що представники обох компаній відмовилися прокоментувати інформацію.

У грудні Variety повідомляв, що Metro-Goldwyn-Mayer почала пошук покупця.

Додамо

На тлі пандемії зросла популярність стімінгових платформ. Поряд з Netflix користується популярність і Amazon Prime, за даними Kantar, підписки на Amazon Prime Video лише на середину минулого року сягнули 23% від усіх передплатників SVoD (відео за запитом). Тоді в Amazon Prime уже було понад 150 млн платних підписників по всьому світу, у Netflix — 192 млн, Disney — 60,5 млн.

Додамо, у квітні корпорація Amazon скасувала випуск рольової відеоігри за мотивами всесвіту "Володаря кілець". Представник Amazon пояснив Bloomberg, що наразі "не вдалося забезпечити умов для подальшої роботи над продуктом".