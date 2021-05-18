Amazon веде переговори про покупку компанії-кіновиробника за 9 млрд дол. - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Корпорація Amazon веде переговори про покупку кінокомпанії Metro-Goldwyn-Mayer. Попередня ціна становить 9 мільярдів доларів. Про це повідомляє журнал Variety з посиланням на власні джерела, пише УНН.
Деталі
Видання передає, що переговори тривають вже кілька тижнів.
Угода з купівлі була організована старшим віце-президентом Amazon Studios і Prime Video Майком Хопкінсом і головою правління MGM Кевіном Ульріхом.
ЗМІ повідомляють, що представники обох компаній відмовилися прокоментувати інформацію.
У грудні Variety повідомляв, що Metro-Goldwyn-Mayer почала пошук покупця.
Додамо
На тлі пандемії зросла популярність стімінгових платформ. Поряд з Netflix користується популярність і Amazon Prime, за даними Kantar, підписки на Amazon Prime Video лише на середину минулого року сягнули 23% від усіх передплатників SVoD (відео за запитом). Тоді в Amazon Prime уже було понад 150 млн платних підписників по всьому світу, у Netflix — 192 млн, Disney — 60,5 млн.
Додамо, у квітні корпорація Amazon скасувала випуск рольової відеоігри за мотивами всесвіту "Володаря кілець". Представник Amazon пояснив Bloomberg, що наразі "не вдалося забезпечити умов для подальшої роботи над продуктом".